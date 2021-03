TAAS LUKKU: Itaalia sulgeb viiruse leviku tõttu poed ja koolid 

Valitsuse otsuse kohaselt on ees ootamas täielik lukustamine, kus kõigil elanikel palutakse püsida kodus ja väljas käia vaid erijuhtudel, 3. - 5. aprillini. Elanikel on lubatud lahkuda kodust vaid töö, tervise või muudel olulistel põhjustel.

Peaminister Draghi sõnul on olukord keeruline. "Olen teadlik, et tänastel piirangutel on tagajärgi teie laste haridusele, majandusele ja kõigi vaimsele tervisele," ütles ta. "Kuid need on vajalikud olukorra halvenemise vältimiseks, mis nõuaks veelgi rangemaid meetmeid."