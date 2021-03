Ülevaade koroonaviirusest lähiriikides: Soomes ööpäevaga 691 positiivset, Lätis 578 ja Leedus 589 

Läti

Lätis tuvastati ööpäevaga 578 positiivset. Viiruse tõttu suri viimase ööpäevaga 11 inimest. Lätis on 93 484 koroonadiagnoosi saanud inimest ja Covid-19 tõttu on riigis surmasid 1157. Viimase nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on 461.9.

Soome

Soomes tuvastati viimase ööpäevaga 691 positiivset haigusjuhtumit. Alates pandeemia algusest on Soomes leidnud kinnitust 66 006 inimese nakatumine koroonaviirusse. Koroonaviiruse tõttu on surnud 786 inimest. Viimase nädala haigestumus 100 000 elaniku kohta on 151.9.

Leedu