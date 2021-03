WHO kinnitas AstraZeneca vaktsiini ohutust 

Mitmed riigid on verehüübe põhjustamise hirmu tõttu peatanud AstraZeneca koroonavaktsiini laialiveo. WHO nõuandev vaktsiinikomisjon teatas, et ohutusandmeid analüüsiti ja mingit põhjuslikku seost AstraZeneca vaktsiini ja vereklompide tekke vahel ei ole tuvastatud.