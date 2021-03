FOTOD | Suurbritanniat šokeerib koduteel kadunud noore naise mõrv, vahi alla võeti politseinik 

Couzens on samal ajal teise uurimise keskmes. Kahtlustuse kohaselt paljastas ta end 28. veebruaril Londoni kiirtoidukohas, vaid mõned päevad enne Everardi kadumist. Uurimise all on ka politsei enda käitumine nende kaebustega seoses – suurt küsimust tekitab, kuidas lubati enesepaljastamises süüdistatud politseinikul tööd jätkata.

Sarah Everardi juhtumiga seoses vahistati politseinik Wayne Couzens Foto: Kent Messenger / SWN / ScanpixS

"Ma mõistan, et inimestel on juhtunu tõttu valus ja nad on vihased. Ma tunnen sama. Tean, et sama tunnevad ka mu kolleegid," sõnas abikommisar Nick Ephgrave. "Mõistan ka laiemat muret, mis puudutab naiste turvalisust avalikes kohtades. See on täiesti õigustatud." Ephgrave kinnitas, et politsei teeb endast jätkuvalt kõik, et tagada londonlaste turvalisus.