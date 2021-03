Kaheksajalg „näeb“ oma haarmetega valgust 

Kui kaheksajala haarmed tuvastavad valguse, tõmbab loom need keha lähedale. Kuna neil on üldiselt kehv ruumitaju, võib see keerukas instinktiivne käitumine aidata nende ihuliikmeid lähedal olevate röövloomade eest kaitsta. Kaheksajala haarmed on tundlikud tänu pigmendiga täidetud organitele, mida kutsutakse kromatofoorideks ning mis muudavad valguse käes refleksist värvi.