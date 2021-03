Vangis istunud Aleksandr: „Sain välja, polnud tööd, elukohta ega elatist. Nüüd on mul korter ja töökoht, kõik läks uskumatult hästi!“ 

STEP-programmi eesmärk on aidata järje peale kriminaalse minevikuga noori. Mõte on lihtne – seadustega pahuksisse läinud inimesel on „tempel“ küljes, tal on tööd leida keerulisem kui tavaliselt. Elus püsimiseks tehakse jälle midagi seadusevastast ja ring sulgub. „See on riigile kõige kahjulikum sihtgrupp inimesi,“ ütleb programmi arendusjuht Liis Seeme. „Nad ei õpi, ei tööta, rikuvad seadust. Kui nad töötavad, siis nad ei ela enam riigi kulul, vaid maksavad juba makse.“