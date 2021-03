„Mida vähem me karusid taliuinaku ajal häirime, seda parem on see nende käpakäigule.“ 

Nädalapäevad tagasi leidis kohalik jahimees Raplamaal maantee äärest abitu karupoja ja võttis ta endaga kaasa. Mõmmiku uueks elukohaks saab Elistvere loomapark. See lugu tõstis pinnale ka küsimuse, kas üldse ja kui palju peaks kahejalgsed metsaelanike ellu praegu ja edaspidigi sekkuma. Zooloog, endine kauaaegne Tallinna loomaaia direktor ja omal ajal Tartu ülikoolis Eesti metsades elavatest karudest diplomitöö teinud Mati Kaal ütleb, et see, kas jätta metsast leitud karupoeg sinna, kus ta on või tuua ta sealt ära, on paraku kahe või koguni rohkem kui kahe otsaga küsimus.