Eesti Post tahab tõsta lehtede kojukande hinda üle nelja korra rohkem, kui ajalehed nõus oleksid 

Ettevõtlus- ja IT-ministrile Andres Sutile ja riigihalduse ministrile Jaak Aabile suunatud kirjas väidab Viirmaa-Treifeldt, et peaaegu aasta ja üle kolme ettevõtlusministri vändanud läbirääkimised Eesti Posti, meedialiidu ja ajalehekirjastajate vahel on jooksnud tupikusse. Kuigi mullu teenis Eesti Post (seoses koroonakriisis rekordnumbreid teinud pakikaubandusega) ajaloo suurima kasumi – 9,6 miljonit eurot – siis 2022. aastast soovitakse kojukandehinna kergitamise kaudu juurde saada 2,3 miljonit eurot.

„Meedialiidu hinnangul on niivõrd järsk hinnatõus turgu valitseva riigiettevõtte poolt kuritegelik ja ka majanduslikult põhjendamatu. See põhjustab ajalehtede tellijaskonna kiire vähenemise ja Eesti Posti loodetud lisatulu asemel hakkab tulu hoopis vähenema. Maapiirkondade kandevõrgu ülalpidamine kirjakandeks muutub riigi jaoks praegusest kulukamaks, sest siiani on kulu jagatud solidaarselt ajalehekirjastajatega,“ hindas Viirmaa-Treifeldt.