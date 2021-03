Nädala tipud | Suvele vastu luku tagant 

Kas Eesti riik on ettevaatamatu või hindab riske kainelt, kui jätkab AstraZeneca vaktsiiniga oma elanike kaitsepookimist (ja võimaluse korral palub vaktsiini juurdegi) ka siis, kui Taani, Island ja Norra on selle kõrvaltoimete uurimiseks vähemalt paariks nädalaks peatanud? Eestigi on pärast seda, kui Austria teatas ühe surma ja raske terviserikke uurimisest, ühe partii kasutamisele pidurit tõmmanud ja andnud välja soovituse mitte süstida AstraZeneca vaktsiini trombiohuga patsientidele. Teistpidi on vaktsineeritute arvu koroonanäitajatega kõrvutades selge, et tervisekahjudest pääsemise tõenäosus on hulga suurem vaktsineerides kui viirusega nakatudes.