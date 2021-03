Einar Ellermaa | Aasta, mis paljastas inimeste iseloomud 

Täpselt aasta tagasi tulin hingeliselt raskelt matuselt Pärnamäelt, istusin koju diivanile ja sugulane helistas teatega, et valitsus kehtestab homsest eriolukorra. Paar tundi hiljem tuligi eriolukorra uudis. See oli reedel, 13. märtsil 2020.

Aasta jooksul on tulnud nii ohtralt viiruseteemalisi uudiseid, arutlusi ja mõlgutusi, et ära on väsitanud. Õnneks sai suvel puhata.

Selle keerulise aasta jooksul oleme saanud palju teada nii viiruse, iseenda, oma lähedaste ja ka kaugete inimeste kohta. Sai selgeks, kellega võib luurele minna. Hingeliselt on kõigil raske, paljudel on raske ka füüsiliselt ja rahaliselt ja seetõttu kasvab hingeline raskus veelgi.

Pealekaebajate tähetund

Hilissügisest alates olen päris nõutult vaadanud, kui palju on inimesi, kes aina keelaks, karistaks ja kaebaks üksteise peale. Võib-olla oli see potentsiaal neis juba varem olemas, aga võimed ei saanud varem nii vabalt avalduda.