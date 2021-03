Maailm Helsingis levib koroona eesti, kurdi, somaali ja araabia keele kõnelejate seas Greete Kõrvits , täna 15:27 Jaga: M

Helsingin Sanomat ja Iltalehti kirjutavad, et Soome pealinna kandis on tervelt 40 protsenti koroonaviirusega nakatunutest võõrkeelsed: eestlased, somaallased jt. Vantaas ajab viirus salamisi oma kombitsaid laiali just Eestist pärit tööliste seas.