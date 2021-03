Züleyxa Izmailova | Kaitseme lapsi seksuaalkurjategijate eest! 

Viimastel aastatel on politsei tegelenud laste seksuaalse väärkohtlemise tuvastamisega aina rohkem ja juba aastaid on politseisüsteemis olemas lastekaitse üksused. Lisaks on loodud ka lastemajad ja kriisiabikeskused, kuhu seksuaalvägivalla ohvrid saavad abi saamiseks pöörduda, kuid puudub süsteemne seksuaalvägivalla ennetustöö ning seadused, mis lapsi vägivalla eest piisaval määral kaitseksid. Lihtsalt öeldes pole riik poliitiliste otsustajate tasemel juba aastaid väljendanud soovi laste vastu suunatud vägivalla vähendamiseks. Arenenud riikide eeskujul võiks me nüüd ka ennetusega tegelema hakata ja meie meelest algab see õigusruumi korrastamisest.

Tõstame vanusepiiri

Rohelised koguvad veel viimast päeva allkirju pöördumisele, millega tehakse riigikogule ettepanek muuta Karistusseadustikku, et kaitsta lapsi pedofiilide tegevuse ja muu seksuaalse ärakasutamise eest. Selleks on vaja tõsta lapse ja täiskasvanu vahelise seksuaalvahekorra vanusepiiri seniselt 14. eluaastalt 16. eluaastale.

Vanusepiiri tõstmine aitab kujundada ühiskondlikku hoiakut, et seksuaalvahekord lapsega ei ole aktsepteeritav. Praegu näeme Ihaste ratsakooli pedofiilse treeneri juhtumi põhjal, et kümned ja lausa sajad inimesed Eestis võivad teada aastaid kestnud laste ärakasutamisest, kuid jätavad selle enda teada ja kehitavad õlgu.

Ja kui kõik teavad ja keegi midagi ei tee, annab see vabaduse pedofiilil süüdimatult tegutseda. Praeguse eapiiriga jäetakse vastutus liiga vara lapse enda õlule, et enda kaitseks lastekaitse- või õigussüsteemi poole pöörduda. See pole normaalne!

Laps ei ole ise süüdi

Meie tahame, et lastele säiliks veel vähemalt kaks aastat lapsepõlve ning meil ei oleks ministreid või ametnikke ega tavakodanikke, kes ütleks, et "laps end ise pakkus ja on ise süüdi". Arenenud ühiskonnas selliseid nähtusi olema ei peaks. Siin pole mingit halli ala.