VIDEO | Politsei pakutud maski on keeldunud vastu võtmast 116 inimest

Politseile langeb rangemate piirangutega ka suurem töökoormus – ja ressurssi pole lõputult. „Kui me vaatame rohkem järgi nendele reeglitele, aitame terviseametit, siis see võib tähendada, et mõni uurimine ootab veidi kauem, liiklusjärelevalvet on vähem,“ selgitas PPA kriisijuht Vallo Koppel.

Senise 12 päeva jooksul on näiteks vaid 39 korral tuvastatud hajutatuse nõude rikkumine. Samas on välja jagatud 2222 maski inimestele, kes neid ei kandnud. Koppel ütles, et enamasti on tegu olukordadega, kus inimene arvas, et vaid korraks siseruumi sisse astudes, ei ole tal maski vaja, või on terve päeva maski kandnud inimene selle vales kohas hetkeks eest võtnud. Konkreetselt maskist keeldunuid on olnud 116 – neist valdav enamus on otsustanud lihtsalt ruumist lahkuda.