Krimi Isa jäi süüdi tütre tapmiskatses

Foto: Aldo Luud

Riigikohus jättis muutmata mehe süüdimõistmise oma lapse tapmiskatses ning selgitas otsuses, et süüteokatsest loobumine vabastab vastutusest üksnes juhul, kui see on vabatahtlik.