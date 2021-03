TEEME SELGEKS: kuhu tagastatud pakendid tegelikult lähevad? 

Eesti Pandipakendi käitluskeskus näeb seestpoolt välja selline. Siia jõuavad kõik Eestis tagastatud pandipakendid ja siit suunatakse need tagasi ringlusse. Foto: Meeli Küttim

Pandipakendi käitluskeskuses algab detailsem sorteerimine nii värvi kui materjali järgi. Ennekõike selleks, et sinul tarbijana oleks oma kodus vaja võimalikult vähe sorteerida. Me teame, kui tülikas see on ja me ei taha seda kohustust sulle jätta. Aga ka seepärast, et pakendid on suure väärtusega materjal ja Eesti Pandipakend on lubanud nende eest võimalikult head hoolt kanda. Muide, see on ka põhjus, miks eranditult iga käitluskeskusesse saabuv taarakott on varustatud masinloetava sildiga – nii teame alati, kus mingi pakend on või olema peaks.