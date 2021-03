Seisukoht Seisukoht | Kust leida õdesid? Kristjan Roos, Linnalehe vastutav toimetaja , täna 20:44 Jaga: M

Eesti Õdede Liit on aastaid rääkinud, et täitmata on umbes 500 ametikohta ja ideaalis võiks lisaks tööl olla 4000 õde. Foto: Andres Varustin

Praegu juba ülikriitiliseks muutunud tervishoiukriisis on ühtäkki taibatud, et võitluses viirusega on Eesti suurim kitsaskoht tervishoiutöötajate puudus. Eesti meditsiinisüsteem püsib ennekõike veel tänu töötajate ületööle ja ebainimlikule pingutusele.