KAS TÄISEALINE PEAKS SAAMA 14AASTASEGA SEKSIDA? Justiitsminister Maris Lauri: "Mulle on selgitatud, et see on juba praegu karistatav!" 

Ma rääkisin siin seoses ühe looga ühe prokuröriga, kes ütles, et Eesti justiitssüsteemis on hästi tugevalt sees lühikese seeliku sündroom ehk kui noor naine satub seksuaalkuriteo ohvriks, siis peab ta esmalt kohtunikele ja prokuröridele tõestama, et ta polnud ise selles süüdi, kas ta polnud liiga purjus ega öelnud ei. Eesti Ekspressis oli hiljuti lugu, kus öeldi, et mees peaks suutma tõestada, et talle öeldi jah. Et poleks olukorda, kus naine peab hakkama tõestama, et ta ütles ei. Kas see on teema, mille puhul tunnete, et justiitsministeerium peaks sellega kaasa minema ja piire maha tõmbama?



Mina olen sügavalt veendunud selles, et igasugune seksuaalsuhe, mille puhul üks osapool on mistahes vägivalla all, on äärmiselt lubamatu. Või kui kasutatakse ohvri abitut seisundit ära, siis see on vägistamine. Kõik. Siin ei ole mitte midagi muud öelda.

Küsimus kohtupidamisest, et kas kohtus suudetakse veenda, see on äärmiselt keeruline teema. Sellises olukorras ohver vajab väga hella toimetamist ja võib-olla see alati ei õnnestu ja paljud ei lähe kohtusse õigel ajal, kardavad.

On jah üksikuid juhtumeid, kus inimene pole olnud aus ja on mänginud ohvrit. Kuid me peame siiski eeldama, et ta on ohver, keda on rünnatud. Seksuaalvägivald on üks rängemaid kuritegusid ja seda peaks ka ühiskond teadvustama. Väga paljud ei tihka minna, paljud arvavad, et neid ei aidata. See on esimene asi, muuta ühiskonnas seda arusaamist. Ohvritega tuleb tegeleda õrnalt, neid väga toetada.

Mis puutub sellesse, et on erinevaid seisukohti ja arusaamu, siis ideaalne kohtunik peaks kaaluma kõiki fakte ja asjaolusid. Kui fakte ja asjaolusid on väga vähe, läheb ka kohtunikul keeruliseks ja nagu ka seadus ütleb, et kui pole piisavalt materjali, piisavalt tõendeid, piisavalt veenvust, siis tuleb asju tõlgendada süüdistatava kasuks. See on reaalsus, niimoodi kirja pandud üldine põhimõte.

Väga palju on kinni kohtunikus, kes seda asja menetleb. Kui põhjalik ta on, kuidas asju vaatab, kuidas hindab olusid. Ma tahaks loota, et enamus kohtunikke töötab kirega ja püüab leida parimat õigust.

Firma suvepäevad, kell kolm öösel juhtub midagi. Kuidas peaks pärast seda sõna sõna vastu olukorda lahendama? Kas mees peab suutma tõestada, et öeldi “jah” või naine peab tõestama, et ütles “ei”, tunnistajaid pole, äkki mõlemad või üks oli väga purjus. Neid juhtumeid tuleb järjest peale. Mul on väga palju tuttavaid naisi, kes on rääkinud noorusest selliseid seiku, kus pilt oli eest ära korraga ja toimus ärakasutamine ja suhtumine oli, et miks sa siis jood nii palju. Kas seda suhtumist saaks seadusandlikult muuta, panna piirid paika? Kui ma siin ühe prokuröriga rääkisin, siis ta ütles, et mees peakski tõestama, et talle öeldi “jah”.

Esiteks selliste juhtumite korral tuleb kindlasti pöörduda ja ei saa väita, et pole võimalik faktilist materjali leida. Kui suudetakse tõestada, et üks osalistest oli purjus, siis see pole ainult nii, et keegi peab pealt nägema või kuulma karjumist, sellistel puhkudel on süüdistusmaterjali osas ka muid fakte.