Ka tanklateenindajast võib saada miljonär – kuidas?  

Hoopis suurema summa – 4,8 miljonit dollarit – sai kohalik haigla. Võib jääda mulje, et mees oli seal alaline patsient, aga seda siiski mitte. Ta käis hoopis sealses kohvikus hommikust söömas. Ta võttis tassi kohvi kõrvale saia maapähklikreemiga ning istus alati sama tabureti peale. Haigla oli lahkunud vanahärrale uskumatult tänulik.

Mida järeldada?

Tõsi on, et härra Readi askeetlik elustiil jätab sellise mulje, et ta ei lubanud endale ilmselt oma elu jooksul suurt midagi ja surres kogutud summa ei oma tema elukvaliteeti arvestades mingit tähendust. Sellele ei saa vastu vaielda. Samas üks analüütik on arvutanud, et sellise summa kogumiseks peab investeerima vähemalt 300 dollarit kuus, teenides kaheksa protsenti tootlust aastas ja nii järjepanu 65 aastat.

Midagi õpetlikku selles loos siiski on. Säästmine ja tark investeerimine võimaldavad pika aja peale koguda sellise puhvri, mis lubaks pensionieas rahulikku äraelamist. Oluline on vaid võimalikult varakult alustamine ning sellega järjepidevalt tegelemine, mis on ka Eesti kogumispensionisüsteemi eesmärk.

Teises sambas suunab investor iga kuu oma palgast 2% pensionifondi, millele riik lisab omalt poolt veel 4% – oluline vaid teha veidi kodutööd ning leida fondivalitseja, kes on suutnud pikaajaliselt vara kasvatada ning võiks sellega hakkama saada ka tulevikus. Teise samba plussiks on seegi, et pensionieas saab summa madalama maksumääraga (10%) välja võtta või siis koguni ilma tulumaksuta, kui jaotada väljamaksed pikema perioodi peale.

Ja kui on võimalus ning tahtmine panna iga kuu palgast kõrvale rohkem kui 6% ning jõuda lõpuks veelgi suurema lõppsummani, pakuvad selleks head võimalust III samba fondid. Sealgi saab kogunenud säästud pensionieas välja võtta madalama maksumääraga või kasutada maksuvabastust. Lisaks annab riik III sambasse tehtud sissemaksetelt igal kevadel tulumaksu tagasi, seda summalt, mis on kuni 15% brutosissetulekust, kuid mitte üle 6000 euro kalendriaastas.