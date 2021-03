Juhtkiri | Must aastapäev, optimisminoodiga 

Ometi on just vaktsineerimisest saanud päästerõnga asemel komistuskivi mitte ainult Eestile, vaid kogu Euroopa Liidule. Jutt pole mitte üksnes lonkavatest tarnetest ja kehvalt sujuvast koostööst vaktsiinitootjatega. Mida tegi riik aga olukorras, kus juba mullu kevadel oli algusest peale selge, et peagi tuleb ette võtta kogu elanikkonna vaktsineerimine? Küsimus oli vaid, kas vaktsiin saabub kuue kuu, aasta või pooleteise pärast. Äsja tööle hakanud ja vaktsineerimishuviliste tulva all ägav digiregistratuur võinuks vaktsiini saabumiseks valmis olla juba mullu sügisel. Millisel mõõtmatul määral oleks see vähendanud mitte ainult perearstide ja vaktsineerimise korraldajate stressi, vaid ära oleks jäänud ka rahva pingul närvidel mängimine.

Just inimliku väsimuse faktor annab märku ohutunde vähenemise näol ning vajab valitsuselt mõistlikkusele manitsemise kõrval resoluutsemat suhtumist, et piirangud on tõepoolest täitmiseks. Seda, mis juhtub, kui valitsus annab poliitkasu haistes liiga kergelt järele ühiskondlikule ootusele ja leevendab liiga vara piiranguid, on näha valitsuse vahetuse aegu tehtud otsuste viljadest – Eesti on näitudelt Euroopa musta statistika absoluutses tipus. Kriis tuleb küll seljatada ühiselt, aga kas valitsusel on põhjust eeldada, et erasektor teeb vaikides ära riigi tegemata töö – mitte avalik-õiguslik ERR, vaid Delfi erameediana koostas matemaatikaeksameiks ette valmistada aitava videotundide sarja, samal ajal kui haridusministeerium tõrjus aktiivselt abipalveid tulla ülekoormatud õpetajaile selliste materjalide koostamisel appi.

Loodetavasti peab ka Eesti valitsus USA eeskujul meeles viiruse tõttu elu kaotanud kaasmaalasi, praeguse seisuga on neid 686 – lisaks uue valitsuse korduvalt viidatud nähtamatutele ohvritele on meil olemas ka vägagi reaalsed ohvrid. Et edaspidigi ei korduks olukorrad, kus ettevõtjad on piirangute kehtestamise järel pidanud riigilt korduvalt küsima, millised on toetusmeetmed, siis tuleb mõelda, milline saab olema kriisist väljumine.