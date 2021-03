Eesti uudised KOROONAKRIIS PILDIS: mida oleme pidanud üle elama Õhtulehe fototoimetus , täna 00:34 Jaga: M

GALERII

LÄBISÕIDUL: Koroonaproovi andmiseks pole vaja autostki välja tulla. Foto: Aldo Luud

Mis on ühist suletud mänguväljakutel, ülestikku tõmmatud kahel paaril kinnastel ning toidupoe tühjadel riiulitel? Kõike seda on põhjustanud koroonakriis. Vaata fotodelt, millega on koroonakriisi ajal tulnud Eesti rahval rinda pista.