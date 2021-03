EESTI KOROONAKRONOLOOGIA: olulisemad hetked viirusekriisist 

8. märts. Terviseameti erakorralise meditsiini osakonnajuhataja Martin Kadai hoiatab „Aktuaalse kaamera“ intervjuus, et epideemia puhkemine Eestis sõltub naaberriikidest. „Me ei saa kontrollida seda, mis toimub ümberringi. Kui naaberriikides see haigusepuhang ei ole kontrolli all ja meil on tihedad sidemed riikide vahel, siis see kõik mõjutab.“

9. märts. Põhja-Itaalias on viiruse leviku piiramiseks kehtestatud karantiinis umbes 200 eestlast. Kokku on selles riigis umbes 800 eestimaalast.

11. märts. Eestis kinnitatatakse veel kolm koroonaviirusega nakatumist. Testid kinnitavad, et Covid-19 on jõudnud Saaremaale. Terviseameti teatel võisid saarlased nakatuda eelneval nädalal itaallastega peetud võrkpallimatšis. Üks nakatunutest viibis ka pressipeol, kus osalesid kümned meediaväljannete ajakirjanikud ja muud töötajad.

Haigust on tuvastatud üle maailma 120 000 inimesel, surnuid on üle 4000, viirus on jõudnud 114 riiki. WHO annab teada, et Covid-19 on pandeemia.