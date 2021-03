KOROONA-AASTA RÄNK MÕJU: töökaotus tabas tuhandeid inimesi 

Alates eriolukorra väljakuulutamisest mullu kevadel on registreeritud 95 384 uut töötut, töötuna arvelolek on lõppenud samal ajal vaid 74 683 korral. Kokkuvõttes on töötute arv mullu 13. märtsist suurenenud 20 701 inimese võrra. Hetkeseisuga on töötukassas arvel 57 400 inimest, kellest ligi 7100 on püüdnud tulutult leida uut tööd 9–11 kuud.