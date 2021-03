Koroonakoondamine pani endise töötaja kätte maksma 

„Öeldi lausa, et andke oma arve number, me tasume tekitatud võla ära. Süda läks selle peale soojaks. Mingil hetkel jõudsime selleni, et kõnealuse tellimuse tegi meie koroona tõttu suletud teise kohviku töötaja õde. Mul on kahju, aga pandeemia pärast ei saa kätte maksma hakata inimestele. Ma väga loodan, et inimene tasus arve mitte seepärast, et lubasime sotsiaalmeedias tema nime avalda, vaid seetõttu, et tal hakkas tehtu pärast piinlik,“ ütles osaühingu Toidusõda juht.