Maailm UUS VAKTSIIN TULEKUL: Johnson&Johnson sai Euroopa Ravimiametilt positiivse hinnangu Greete Kõrvits , täna 15:31

(FILES) In this file photo taken on March 9, 2021 Johnson & Johnson's Janssen Covid-19 Vaccine is stored for use with United Airlines employees at United's onsite clinic at O'Hare International Airport in Chicago, Illinois. - The European Medicines Agency said on March 9, 2021 that it is set to decide whether to authorise Johnson & Johnson's Janssen single-shot coronavirus vaccine for the EU on March 11. If approved by the Amsterdam-based regulator, the vaccine would be the fourth to get the green light for the 27-nation bloc, in a boost for its slow-starting vaccination programme. (Photo by SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP) Foto: SCOTT OLSON

Janssen-Cilag International N.V. arendatud koroonavaktsiin sai Euroopa Ravimiametilt positiivse hinnangu. Ravimiameti Inimravimite komisjoni tänase positiivse hinnangu põhjal soovitab Euroopa Ravimiamet juba neljandale koroonavaktsiinile Euroopas tingimustega müügiloa andmist.