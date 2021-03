UUS VAKTSIIN TULEKUL: Johnson & Johnson sai Euroopas müügiloa

Vaktsiin põhineb kahjutul adenoviirusel, mis edastab rakkudele COVID-19 põhjustava viiruse n-ö retsepti. See võimaldab keha enda rakkudel toota valku, mis on COVID-19 viirusele ainuomane. Ehk et inimese immuunsüsteem tunneb ära, et seda ainulaadset valku ei tohiks organismis olla ja reageerib nakkuse vastu oma looduslike kaitsemehhanismidega. Vaktsiinis sisalduv adenoviirus ei saa paljuneda ega põhjustada haigust.

Ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja Triin Suvi selgitab vaktsiini toimimist sügavuti: „Covid-19 Vaccine Janssen on uut tüüpi vaktsiin, ehk vaktsiin ei sisalda antigeeni valmiskujul, vaid vaktsiin sisaldab antigeeni valmistamise juhiseid (DNA kujul), mille järgi meie rakud ise antigeeni valmistavad. Antigeen on valk, mis asub viiruse pinnal ning mille järgi meie organism saab aru, et tegemist on „vaenlasega“ ning see algatab immuunvastuse. COVID-19 Vaccine Janssenis on antigeeni valmistamiseks vajalik DNA pakitud ühe teise viiruse sisse. Seda on vaja, et DNA liiguks rakkudesse, sest ainult seal toimub antigeeni (valgu) valmistamine. Viirusvektori sees olev DNA ei lülitu meie genoomi ega muuda meie DNA-d.“