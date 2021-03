Nils Niitra | Ajakirjaniku vastutusest koroonakriisist kirjutamisel 

Riik ärgu keerutagu

Vigu tehakse ka 21. sajandil. Meditsiinil on parimad kavatsused, ent mõnikord peab keegi paratamatult kannatama. Tulen tagasi päästetöötaja surma juurde – telekaamerate ees silmi pööritav ja salapäratsev ametnik pole kindlasti see inimene, kes sisendab avalikkusele kindlust, et läbi viiakse objektiivne ja avatud uurimine. Kui Austria korraldas pärast kahe haiglaõe ränka haigestumist ja neist ühe surma pressikonverentsi, kus räägiti asjadest nii, nagu need praeguse teadmise juures on, siis Eesti ametkonnad üritavad kogu lugu pigem kalevi alla lükata. Pole informatsiooni, millal päästetöötaja surma asjaolud avalikustatakse, juba on Arkadi Popov esinenud ähmasevõitu avaldusega, et tema teada polnud noore mehe surma põhjustajaks vaktsiin.

Kui Austria peatab kaamerate ees vaktsiinipartii kasutamise ja sama teeb väga vaikselt ka Eesti, saab avalikkus kogu loost teada alles päevi pärast seda ehk siis, kui Õhtuleht ravimiametisse helistab. Kui selline tegevus ei tekita kahtlusi informatsiooni kinnimätsimise püüetes, siis mis veel?

Riik olgu aus ja avatud ning ärgu keerutagu! Olen teadlik, et valitsusasutustes käib ebameeldiva informatsiooni puhul intensiivne arutelu selle üle, kas ja kuidas sellest meediale kõneleda. Mõnel juhul tehakse loll otsus ja loodetakse, et äkki keegi ei märkagi midagi! Aga võtke teadmiseks, et kui märkab, siis on kahju pühale üritusele mitmekümnekordselt suurem kui kogu loo kohese avalikustamise puhul. Ja siis ei ole selles kindlasti süüdi ajakirjanikud, vaid vabariigi valitsus.