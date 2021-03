Saaremaa surmakutsari karistuse kuulutamine lükkus edasi  

Veebruaris peeti Pärnu maakohtu Kuressaare kohtumajas kohut Andres Reinarti üle, lõpetamaks Saaremaal olnud kolme hukkunuga avarii uurimise. Prokurör Rainer Amur tahtis, et Reinartile määrataks mõrvaparagrahvi alusel 14 aasta pikkune vangistus. Süüdistatava kaitsja Anu Toomemägi leiab, et segasüü tõttu ei lasu kogu vastutus tema kliendil ning ta tuleks mõrvaparagrahvis õigeks mõista või siis muuta paragrahvi ja määrata talle karistuseks alla keskmise karistusmäära. See tähendaks Reinartile kuni seitsme ja poole aastast vangistust.