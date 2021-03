REEGLID MUUTUSID! Valitsus astus Porto Franco skandaalist sammu eemale 

Aasta tagasi pandi paika süsteem, kuidas koroonakriisis hätta jäänud ettevõtjad saavad läbi KredExi küsida käendust või laenu – kui vajatav summa oli suurem 10 miljonist eurost, vajas KredEx enne positiivse otsuse tegemist nõusolekut ka vabariigi valitsuselt. Näiteks Porto Franco palus 39,4 miljoni eurot laenu ja valitsus otsustas, et see on tähtis objekt, mida tuleb rahastada.