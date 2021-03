MÕJUVÕIMAS ÄRIMEES: 90aastane Rupert Murdoch jätkab meediaimpeeriumi juhtimist ka kõrges eas 

90aastane Rupert Murdoch on jätkuvalt hiiglasliku meediaimpeeriumi eesotsas. Halastamatu ambitsiooni ja teravate äriinstinktidega mees on muutnud kogu maailma meediatööstust alates 1953. aastast, kui ta võttis üle isale kuuluva Austraalia ajalehe The News. Ka kõrges eas tegutseb ta paljusid tippväljaandeid hõlmava News Corpi meediakonglomeraadi tegevjuhina.