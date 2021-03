10 AASTAT FUKUSHIMA KATASTROOFIST: „Ma lootsin, et 11. märts on päev, mis ei saabu enam kunagi.“ 

Reedel, 11. märtsil 2011 ootasid paljud Jaapani kirderanniku inimesed innukalt töönädala lõppu. See saabus aga moel, mida keegi poleks suutnud isegi kõige kohutavamas unenäos ette kujutada. Kell 14.46 algas tugev maavärin, mille sarnast polnud riigis registreeritud viimase 140 aasta jooksul. See tekitas hiiglasliku tsunami – kümnete meetrite kõrgused lained tungisid kaugele sisemaale, hävitades kõik, mis selle teele ette jäi. Surma sai üle 18 000 inimese.

Neljapäeval kell 14.46 korraldati Jaapanis hukkunute mälestuseks vaikuseminut. Foto: Reuters/Scanpix

Jaapani peaminister Yoshihide Suga ja keiser Naruhito pidasid neljapäeval Tokyos asuvas rahvusteatris mälestustseremoonia, mis toimus pandeemia tõttu piiratud kujul, vahendab The Guardian. Keiser kinnitas, et tragöödia põhjustatud unustamatu mälestus püsib jätkuvalt igas jaapanlases – ka kümme aastat pärast juhtunut. „Vaatamata kujuteldamatule kahjule on paljud kannatanud üksteist abistades arvukatest raskustest üle saanud,“ sõnas Naruhito.

Peaminister toonitas, et katastroofi üleelanutele on lisandunud mitmeid väljakutseid, näiteks koroonapandeemia ja loodusõnnetused – sealhulgas hiljutine tugev maavärin samas piirkonnas, mida peetakse 2011. aasta värinate järellainetuseks. Suga lisas optimistlikult, et Jaapan on igast kriisist julguse ja lootuse abil üle saanud.

Hukkunud lähedasi pole unustatud

Ehkki katastroofi kümnendat aastapäeva ei saa koroonaviiruse põhjustatud piirangute tõttu soovitud mahus ja plaanitud suurüritustega meenutada, otsustasid paljud jaapanlased korraldada väiksemaid koosviibimisi – et mitte jätta mälestamata surnud sõpru, kolleege ja pereliikmeid.