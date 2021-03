VIDEO | VIIRUS VOHAB: eelmisel nädalal ei püsinud kodus 26 koroonahaiget

Peaminister rõhutas, et tänasest algas pilootprojekt, kus 65+ vanuses inimesed saavad end nädalavahetuseks koroonaviiruse vaktsiini saamiseks registreerida läbi digiregistratuuri. Praeguseks on seda võimalust kasutanud üle 1000 inimese, kuid Kallas pani kõigile tehnikalembelistele eestlastele südamele, et vajadusel aidataks selles protsessis oma vanemaid või vanavanemaid.

Haridusminister Kersna sõnul toimuvad tänavu lõpueksamid nii põhikoolis kui ka gümnaasiumile, kuid nende tegemiseks pakutakse võimalikult paindlikke lahendusi - riigikokku saadetakse seadusemuudatus, et luua lisaks praegusele eksami ja lisaeksami ajale ka kolmas kuupäev, mil võivad koolilapsed lõputöid teha. Lisaks tekib siis võimalus lahti siduda lõpueksamite tulemused gümnaasiumi lõpetamisest (mis põhikoolis juba kehtib). "Ma väga loodan, et seda teed me minema ei pea," sõnas Kersna siiski.

Cambridge'i rahvusvaheline inglise keele eksam, mis pidanuks gümnasistidel toimuma järgmisel nädalal, korraldatakse nüüd kirjalikult 24 aprillil, sõnas Kersna. "Kui parlament annab meile õiguse eksamiaegu muuta, siis teeme ettepaneku lükata edasi inglise keele riigieksam 7. maile ja suuline eksam ka mai algusest 10.-13. maile," lisas Kersna.

Siseminister Jaani avaldas, et eelmisel nädalal tuvastati 26 korral, kuidas positiivse koroonadiagnoosi saanud inimene ei pidanud kinni karantiinikohustusest. Küll on eestlased Jaani sõnul aga tublid maskikandjad - PPA statistika kohaslet kantakse neid 95 protsendil juhtudest korralikult.

Pentus-Rosimannus ütles, et riigi lisaeelarve täpne summa pole veel paigas, kuid see peaks jääma vahemikku 500-700 miljonit eurot. Pool summast on kavandatud tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonda ning sellest omakorda pool on seotud palgatoetusena kuni kolmeks kuuks, paljastas rahandusminister.