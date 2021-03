Terviseandmed: haigla pöördus politsei nõudmiste tõttu justiitsministeeriumi poole 

PERH palub justiitsministeeriumi seisukohta patsientide terviseandmete väljastamise lubatavuse osas väärteoasjades. Eriliiki isikuandmete töötlemist väärteomenetluses reguleerib isikuandmete kaitse seaduse punkt :eriliiki isikuandmete töötlemine on lubatud ainult siis, kui see on rangelt vajalik, ning töötlemise lubatavus on sätestatud õigusaktis. Väärteomenetluse seadustikus sellist selgesõnalist normi ei ole, küll aga sisaldub see politsei ja piirivalveseaduses, teatab justiitsministeeriumi nõunik Einar Hillep haiglale vastuseks. Selle kohaselt on politseil õigus töödelda eriseaduses sätestatut arvestades isikuandmeid, sealhulgas eriliiki isikuandmeid PPVS sätestatud ülesannete täitmiseks ja üheks selleks on süütegude (s.h siis ka väärtegude) menetlemine ja karistuste täideviimine seaduses sätestatud alustel ja korras.