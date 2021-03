Riik ei kaasa Estonia huku uude uurimisse omakseid ega näita neile dokumente

Ülemöödunud aasta oktoobris tegi Tallinna halduskohus otsuse Estonial hukkunud ohvrite lähedaste kaebuses, kus paluti Eesti riigil algatada laeva huku osas uus uurimine. Kohus andis valitsusele taotluse lahendamiseks aega 60 päeva, kuid tähtajaks seda ei tehtud. Estonial hukkunute omaste esindaja vandeadvokaat Piret Blankini arvates pole valitsus kohtuotsust tänaseni korrektselt täitnud.

Samuti palus ta oma taotluse lahendamisel võtta tõendina arvesse ka Discovery Norra kanali tellitud dokumentaalfilmis „Estonia – leid, mis muudab kõike“ avaldatud teavet. Justiitsministeerium dokumente ei esitatud, viitega sellele, et need on kuni otsuse vastuvõtmiseni asutusesiseseks teabeks tunnistatud.

„Valitsus on langetanud otsuse seoses uute asjaolude ilmnemisega alustada reisiparvlaeva Estonia täiendava uurimise ettevalmistamist. Muu hulgas hõlmavad ettevalmistused läbirääkimisi Eesti vabariigi, Soome vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vahelise kokkuleppe reisiparvlaev Estonia kohta osalisteks olevate riikidega, et leppida kokku ühistes sammudes uurimise läbiviimiseks,“ teatas toona justiitsministeerium, kes on seisukohal, et astutud sammudega on sisuliselt saavutatud taotluse eesmärk ning täidetud kohtuotsuses valitsusele pandud kohustus anda taotlejatele sisuline vastus. Blankinile teadaolevalt tegi valitsus tänavu jaanuari keskel uue otsuse, mida Estonia huku lähedaste omastele pole dokumendina saadetud.