Kuidas leida endale parim nutikell? 

Kelladest saledamad aktiivsusmonitorid ja nutivõrud näitavad aega, jälgivad peamisi tervisenäitajaid (aktiivsus, uni, pulss jne) ja edastavad lihtsamaid märguandeid, kuid nii mõnedki funktsioonid on piiratud, mis tähendab, et olulise nägemiseks on siiski tarvis telefon taskust välja võtta. Sellised seadmed on palju taskukohasemad kui eespool mainitud tippseadmed.