Lasteaialaste vanemad: „Kui tahame saada tagasi kontrolli oma elu üle, peame piirangutega leppima!“ 

„Mina saan oma tööd teha kodust. Mul on kaks last. Üks on distantsõppel ja teine lasteaiaealine. Jätsin ka tema juba kuu tagasi koju. Mul on endalgi sedasi lihtsam, ei ole vaja hommikuti aeda joosta ja õhtul lapsele järele lipata,“ räägib lapsevanem Marika.