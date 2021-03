TÖÖ MEEST EI MURRA! Terviseameti vaktsiinikuller Andrus: miks ei peaks me suuremate koguste tarnimisega hakkama saama? 

Vaktsiine sorteerib terviseameti laos väljasaatmisele eelneval õhtul 18 töötajat. Vahtplastist kastidele on eelnevalt perearstikeskuste nimed peale kirjutatud, nüüd tuleb kastidesse jaotada infomaterjalid, lahused vaktsiini lahjendamiseks ja süstlad. Vaktsiinid ise võetakse sügavkülmast välja ja jaotatakse kastidesse aga alles hommikul, vahetult enne kui kullerid nendega üle Eesti laiali sõidavad.

Kolmapäeva hommikuse seisuga on 2,5 kuu jooksul Eestisse arvestuslikult saabunud 207 990 doosi koroonavaktsiini kolmelt erinevalt tootjalt. Vaktsineerimine on tohutu hulgimuutujatega võrrand, kus püütakse kasinat kogust võimalikult ühtlaselt ja täpselt, aga ka paindlikult kohtadele jagada. Seda enam, et kaup läheb hapuks, kui seda õigesti ei säilita.

Üks paljudest asjaosalistest vaktsiinitarne ahelas on terviseameti laospetsialist ja autojuht Andrus Piht (48), kes on ilmselt Eestis kõige rohkem koroonavaktsiini vedanud mees, sest tegeleb sellega jõuludest saati. Ta on viinud saadetisi igasse Eesti nurka.

Kuller Andruse päev sisaldab hulka navigeerimist, ukerdamist libedates ja täis pargitud parklates, orienteerumist tervisemajade labürintides, suhtlemist personali ja arstidega ning palju ootamist. "Pealtnägija" käis Andrusega vaktsiiniringil kaasas päeval, mil tal tuli teha kümme peatust. Neist lähim terviseametist kilomeetri kaugusel ja kõige kaugemad Keilas ja Kehras.

"Inimesed suhtuvad sõbralikult ja kummaline on, et mida aeg edasi, seda lahkemalt ja vastutulelikumalt," sõnas mees "Pealtnägijas". Kas Piht vahel pahandada ka saab? "Olen saanud ikka, aeg-ajalt on juhtunud, et kliendile ei ole läinud täpne kaup või täpseks ajaks."

Kas need eksitused on lihtsalt inimlik viga – keegi komplekteerimisel arvutas valesti? "Jah, ei usu, et keegi seda pahatahtlikult teeb," nentis Piht.