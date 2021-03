ENDEL UPPIN POLE KAABAKAS! Kohalikku poliitikut kaabakaks nimetanu jäi kohtus kaotajaks 

Äsja maakohtu otsuseni jõudnud kohtuprotsessi ajendiks oli Valgu Facebooki postitus 2018. aastast: „Uppini vägiteod jätkuvad!!? Tervete majaühistute tagant varastamine, oma prügi mööda valla territooriumite metsaaluseid laiali vedamine!?“ teatas Valk. „Nagu seda vähe oleks? Vallale kuuluva vara rikkumine-hävitamine ja ikka antakse-hoitakse parteisõdurile mingi soe kohakene, kus ta ülimalt tõenäoliselt mingi uue käkiga hakkama saab. Kui mitte kinnipidamisasutuses ei peaks selline inimene olema, siis kindlasti ei tohi taoline isik mitte ligilähedalgi olema mingitele vastutavatele ametikohtadele avalikus teenistuses!!“ Valk lisas postituses, et need, kes lasevad ühel kaabakal tegutseda, on samasugused kaabakad.