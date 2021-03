14 AASTAT ABIELU LÕPPES PUSSITAMISEGA: trussikutes ja verine tapja tunnistas veretöö kasulapsele üles 

Vladimir Kudrin pussitas naist mullu augustis Tallinnas Lasnamäel asuvas kortermajas. Süüdistuskõnes seisab, et Kudrin lõi ohvrit vähemalt 14 korral. Taparelv oli ca 15 sentimeetrit pikk nuga ja kannatanu suri sündmuskohal. Kohtusaalis ütleb Kudrin, et võtab süü omaks ja tunnistab tapmist. Tema advokaat lausub, et Kudrin ei saa väga hästi aru juriidilistest nüanssidest. „Ta tunnistab ennast süüdi surma põhjustamises, põhimõtteliselt ka tapmises. Aga seda hingelise erutuse seisundis, mida kannatanu on pikka aega tekitanud,“ selgitab advokaat. Kui kohtusaalis kuvatakse ekraanile ohvri surnukehast jäädvustatud fotod, hakkab Kudrin nutma. Viimase kasulaps, Ljudmilla poeg Aleksandr (nimi muudetud) ütleb kohtus, et pärast ema tapmist on tema elu kardinaalselt muutunud. Miski pole enam endine. Seetõttu on ta esitanud advokaadi vahendusel ka Kudrini vastu 10 000 euro suuruse tsiviilhagi.