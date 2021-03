Juhtkiri | Eesti otsib peaministrit 

Kui aga kainelt hinnates ringi vaadata, on need struktuurid Eestis juba olemas ja toimivad. Meil on olemas teadusnõukoda, kelle nõu saavad valitsuse liikmed poliitilisi otsuseid langetades kuulda võtta, ning terviseameti kriisistaabi juhtki. Eelmise kevade eriolukorra ajal oli peaminister Jüri Ratas ühtlasi selle juht. Kui olemasolevatest võimalustest jääb aga valitsuse arvates väheks, on neil võimalus kaasata uusi eksperte või jagada endi keskel ülesandeid ümber.

Arvestades paisunud kriitikatulva, võivad probleemid peituda pigem isikute tasandil. Aastatagusel kriisiajal oli valitsusjuht Jüri Ratas ning tema puhul polnud põhjust küsida, kus ta on. Kriisistaapi juhtis Arkadi Popov, kes oli meedias nähtav ja kuuldav ning pälvis oma tegevusega vaid kiidusõnu. Praegust kriisistaabi juhti kohtab seal aga vähem ning seega on koos nähtamatu peaministriga tegu kehva kombinatsiooniga – kui pole ilmselge, et kriisiga tegeldakse kindlakäeliselt, hakkabki rahvas omalt poolt pakkuma lahendusi juhtimise ümberkorraldamiseks. Et kõige taga on ennekõike kommunikatsiooniprobleem, on näha nii Kaja Kallase plaanist kutsuda koroonavõitlusse appi erameedia kui ka tema ja Kristen Michali pillutud süüdistustest Mihhail Kõlvarti aadressil – otsekui vastutaks ta mitte ainult pealinna nakatumiste, vaid kõigi venekeelsete kodanike käitumise eest.