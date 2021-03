Galeriid PIIRANGUTE-EELSED HULLUD PÄEVAD: kaubanduskeskused on paksult rahvast täis, Lõunakeskuse juures on lausa liiklusummikud Toimetas Keit Paju , täna 18:27 Jaga: M

GALERII

KAUBANDUSKESKUSTE VIIMNEPÄEV: alates homsest (11. märtsist) peavad kauplused kuuks ajaks uksed sulgema. Foto: Erki Pärnaku

Neljapäevast hakkavad Eestis kehtima uued koroonaviiruse leviku takistamise piirangud, kuuks ajaks lähevad kinni ka kauplused. Tundub, et see on inimestes paraja ostupaanika tekitanud, sest kolmapäeva õhtul on kaubanduseskused ostlejatest umbes nii Tallinnas kui Tartus.