Eesti uudised Kui tasuta sõidu asemel tuleks osta pilet: siis tuleb maksta, sest rohkem variante ju ei ole Asso Ladva , täna 17:57

SÕITJAID JAGUB: Väiksematesse kohtadesse liikuvad bussid koguvad isegi keskpäeval hulganisti sõitjaid. Foto: Aldo Luud

„Minu jaoks on tasuta buss ideaalne variant. Käin iga päev Tartusse tööle. Mul on vahetustega töö, see tähendab sõitmist ka hilja õhtul ja nädalavahetustel. Kui nüüd peaks piletiga sõitma hakkama, siis mis mul muud üle jääb, teisi variante ju ei ole,“ ütleb Maris, kes hakkab Tartu bussijaamast kodu poole sõitma.