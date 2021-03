Eesti uudised REPORTAAŽ EESLIINILT | Erakorralise meditsiini keskuse juht: patsientide voo tõttu kaalusime madratsite panemist koridori Kadri Kuulpak , täna 14:15 Jaga: M

GALERII

KIIRED PÄEVAD: Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini osakond toimib justkui filter: paari tunni jooksul tuleb haiget jälgida ja otsustada, kuhu ta edasi suunata. Iga hõivatud voodikoht tähendab, et keegi ootab samal ajal võimalust arstide hoole alla saada. Foto: Kollaaž (Tiina Kõrtsini)

„Viimaste nädalate jooksul on olnud paar päeva, kus patsientide voog on olnud nii suur, et oleme kaalunud madratsite koridori panemist. 12. tunnil oleme jõudnud ikka lahenduseni,“ räägib Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini keskuse juht Märt Põlluveer koridoris, kus võiksid praegu patsiendid lamada. Mis toimub eesliinil ja kuidas meedikud vastu peavad?