EI SAA LÄBI LÄTI-LEEDUTA: lõunanaabrid pakuvad meile lahkelt abi 

„Pragustel rasketel aegadel peame üksteisele tuge pakkuma. Läti toetab meie põhjanaabrit Eestit võitluses pandeemiaga ning on valmis haiglaravile suunatud #COVID19 patsiente aitama. Te pole üksi!“ kirjutas Kariņš Twitteris Eesti ja Läti lippudega pikitud postituses. Ka Läti tervishoiuminister Daniels Pavļuts võttis sama ettepanekuga ühendust sotsiaalminister Tanel Kiigega.

Mitte kõik lätlased ei rõõmusta oma peaministri lahkuse üle. „Me ei saa endagi riigis hakkama, aga teiste jaoks oleme suure südamega? Mis ressurssidest me veel Eestit aitame?“ küsib üks kommenteerija. Teine aga mõtiskleb, et vaevalt et eestlased oma patsiente Lätti saadavad, pigem ikka Soome. Pahameel ei ole suunatud eestlaste vastu, mõni kommentaator osutab ka, et Eesti pole ise abi küsinud, kuid selge on see, et nagu igal pool mujalgi maailmas, leidub Lätiski küllalt inimesi, kellel on kaebusi selle osas, kuidas nende riigis asju aetakse.