Mart Helme: Keskerakond on reetnud oma valijad, partnerid ja isegi oma partei 

"On saanud üha selgemaks, et Keskerakonna juhid on reetnud kõik. Oma eesti valija, oma vene valija, oma koalitsioonipartnerid. Võib ka öelda, et Ratas ja Reps reetsid ka omaenda erakonna nende korruptsiooniasjadega, mida jätkasid, kuigi lubasid puhtaid käsi," rääkis Helme.

Helme paljastas eelmise valitsuse kohta, et pinged olid üleval juba varasemalt ning novembris kaalus EKRE lausa koalitsioonist lahkumist. "Pinged meie vahel olid juba üsna pikalt ja novembri esimeses pooles oli tõsine moment, kus me kaalusime, et kas me lahkume koalitsioonist. Leidsime, et me tahame referendumihääletuse läbi viia, otsustasime, et me ei lahku, see oli ka põhjus, miks koalitsioonis püsisime," ütes ta.

Endiste koalitsioonipartnerite vahel kasvasid pinged Helme hinnangul ka seetõttu, et EKRE tegi novembris ettepaneku taas riik kolmeks nädalaks lukku panna. "Siis olid kõik koalitsioonipartnerid sellele vastu ning nüüd maksame selle eest ränka hinda," leiab Helme.

Suurim võtmeküsimus koroonakriisis oli ja on Helme arvates piiride sulgemine ja reisimise keelustamine, kuna nii oleksime ära hoidnud muteerunud koroonatüvede sissetuleku.

“Läti sai end kinni panna ja mis temaga juhtus, Läti on palju paremas olukorras. On väga irooniline, et Läti peaminister pakub, et tooge oma surijad meie haiglatesse. See on ikkagi väga piinlik moment meie jaoks," leiab Helme.