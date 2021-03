Euroliit saab sel kuul neli miljonit lisadoosi Pfizer-BioNTechi vaktsiini 

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles: „Agressiivsete viirusetüvedega võitlemiseks ja koroonaepitsentrites olukorra parandamiseks on vaja kiiresti ja otsustavalt tegutseda. Mul on hea meel teatada täna kokkuleppest BioNTech-Pfizeriga, kes pakub liikmesriikidele võimalust saada enne märtsi lõppu kokku neli miljonit vaktsiinidoosi, mis tarnitakse lisaks kokkulepitud doosidele. See aitab liikmesriikidel uute tüvede levikut kontrolli all hoida. Nende dooside sihipärane kasutamine seal, kus neid kõige rohkem vajatakse, eelkõige piirialadel, aitab samuti tagada või taastada kaupade ja inimeste vaba liikumist. See on tervishoiusüsteemide ja ühtse turu toimimiseks väga tähtis.“

Komisjon jälgib epidemioloogilise olukorra arengut liikmesriikides. Hoolimata surmajuhtumite arvu praegusest vähenemisest kogu ELis tänu eakate ja muude riskirühmade vaktsineerimisele, on komisjon mures mitme COVID-19 epitsentri tekkimise pärast ELis. Selle põhjuseks on eelkõige uute, nakkavamate tüvede levik. Pfizer-BioNTechi vaktsiin on osutunud väga tõhusaks kõigi praegu teada olevate COVID-19 viiruse tüvede vastu. Austrias Tiroolis, Prantsusmaal Nice'is ja Moselle'is, Itaalias Bolzanos ning Saksamaal mõnes Baieri ja Saksimaa piirkonnas, aga ka paljudes teistes liikmesriikides (näiteks Tšehhi ja Eesti) on viimastel nädalatel järsult suurenenud nakatunud ja haiglaravi vajavate inimeste arv, mis on sundinud liikmesriike võtma rangeid meetmeid ja isegi mõnedel juhtudel kehtestama uusi kontrolle piiril.

Seetõttu pidas komisjon ravimifirmaga lisadooside üle läbirääkimisi . Doositarneid on märtsis võimalik suurendada tänu sellele, et Euroopa tootmisvõimsus veebruari keskpaigas paranes.