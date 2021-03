TALV EI TAGANE: sel nädalal on veel oodata ligi 20kraadist külma 

Neljapäeva (11.03) öö on idapoolse külma kõrgrõhkkonna mõjul olulise sajuta, üksikuid kergeid lumehooge võib vaid saartel ja Kagu-Eestis olla. Ida- ja kagutuul nõrgeneb. Õhutemperatuur langeb saartel ja läänerannikul kuni -8, mandri sisealadel -9..-14, Tallinn-Jõgeva joonest ida pool kuni -18°C-ni. Päeval laieneb läänest lähenev madalrõhkkond Eesti poole ning tõstab lõuna- ja kagutuule uuesti tugevamaks, pärastlõunal on saartel ja läänerannikul puhanguid 15, õhtul 18 m/s. Tugevnev tuul aitab pilvekihti õhemaks lihvida ning läbi selle näeb ka päikest. Õhtul jõuab aga Saare- ja Hiiumaale tihedam pilvemass ühes lumega. Õhutemperatuur tõuseb saartel ja läänerannikul -2..+1, mandril 0..-5°C-ni.



Reede (12.03) öö hakul tekib Oslo lähistel uus aktiivne osatsüklon, mis liigub päeval Stockholmi lähistele. Öösel levivad saartelt lumesadu ja tuisk üle Eesti. Kagutuul on väga tugev, puhanguid on 15, saartel 20 m/s. Õhutemperatuur on saartel ja läänerannikul -2..+1, sisemaal -1...-6°C. Päev jätkub lumesaju ja tuisuga, lääne pool läheb sadu üle lörtsiks, sekka tuleb ka vihma. Jäiteoht on suur! Tuul tõmbub veidi tagasi, pöördub lõunasse, saartel ja läänerannikul edelasse. Õhutemperatuur tõuseb 0..+4°C-ni, ida pool on veel kuni -2°C, õhtul tõuseb sealgi üle 0°C.



Nädalavahetuse (13.-14.03) jooksul jõuab Läänemere õhuruumi kaks uut madalrõhkkonda, mille serva mööda edelavoolus üle Eesti kanduv õhumass on võrdlemisi pehme. Aeg-ajalt sajab tihedat lörtsi ja vihma. Lõunakaare tuul on tugev eelkõige laupäeval. Õhutemperatuur on suurema osa ajast 0..+5°C piires, vaid ööl vastu pühapäeva langeb kuni -1°C-ni.



Esmaspäev (15.03) kujuneb madalrõhkkonna vahetus läheduses lörtsisajuseks. Õhutemperatuur on öösel -2...+2, päeval 0..+4°C. Tuul pöördub lõunakaarest läänekaarde ja on mõõdukas.



Teisipäeval (16.03) madalrõhuvöönd nõrgeneb ja ka tuul rahuneb. Vahetevahel sajab lörtsi. Õhutemperatuur on öösel 0...-5, päeval 0..+4°C.



Kolmapäeval (17.03) tugevneb kõrgrõhkkonna mõju. Mõnes kohas sajab lund ja lörtsi. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel 0..-5, päeval -1..+2°C.