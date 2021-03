Allar Jõks | Eriolukord ei ole imerelv, mis korvaks puudusi kriisi haldamises 

Arvata võib, et enamus inimesi kehtestatud kitsendusi täidavad ja nende pärast, kes ei täida, ei ole vaja nuhelda õiguskuulekaid. Inimesed peavad mõistma, et valitsuse kehtestatud korraldusi tuleb täita seni, kuni kohus need tühistab või valitsus ise kehtetuks tunnistab. Sõltumata sellest, kas need meeldivad või kas nende kehtestamiseks oli piisav õiguslik alus.