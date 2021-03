Poola otsustas ürgmetsas sae jälle käima tõmmata 

Vanast metsast on Poola valitsuse silmis saanud omamoodi vägikaigas nende ja euroametnike vahel. Valitsuse sõnul on neil vaja läbi metsa teid teha ning samuti kaitsta puid kooreüraski leviku eest, kirjutab BBC. Euroopa õiguskohus leidis 2018. aastal, et Poola rikkus Bialowieza puid maha võttes ELi seadusi ning seejärel jäi tegevus ka seisma, ent nüüd plaanib Poola raiumist jätkata. Seda vaatamata Euroopa Komisjoni ähvardusele, et kohtuotsusest mööda vaatamisele järgneb rahaline trahv. Poola vaidleb vastu, et õiguskohtu otsusega miski vastuolus ei ole, valitsus ootab ära lindude pesitsemisaja lõpu ning ürglaane üle sajandivanustes piirkondades harvestere käima ei panda.