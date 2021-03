MIS TÕI EDU? Iisrael hiilgab maailma efektiivseima vaktsineerimisprogrammiga 

Vaktsineerimiskampaania algas Iisraelis 20. detsembril. Selle ajaga on manustatud kohalikele elanikele üheksa miljonit vaktsiinidoosi. Üheks edu pandiks on asjaolu, et Iisraelis ei aeglusta protsessi vaktsiinide puudumine – seda on hangitud piisavalt. Tänu sellele on olnud juba enam kui kuu jooksul vaktsineerimisvõimalus olemas kõigil 16aastastel ja vanematel kodanikel, kes seda soovivad. Nüüd jääb vaktsiine ülegi ja seda jagatakse ka Ida-Jeruusalemmas elavatele ja töötavatele palestiinlastele.