Maailm SUPERHETEROD: sotsiaalmeedias sündis ohtralt kõneainet pakkuv „uus seksuaalsus“ Aare Kartau , täna 12:14 Jaga: M

GALERII

Super straighti üks populaarseks saanud logodest. Foto: twitter.com/DIVINESKAMI

Viimastel päevadel on hakanud sotsiaalmeedias plahvatuslikult levima palju poleemikat tekitav liikumine/meem nimega super straight ehk superhetero. Liikumise järgijad väidavad, et tegu on uue seksuaalse orientatsiooniga. LGBTQ+ kogukond on selle suhtes aga äärmiselt kriitiline.